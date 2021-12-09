المركزي البرازيلي يرفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

قام البنك المركزي البرازيلي برفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي إلى 9.25% ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.

ونوّه البنك في اجتماعه الأخير إلى إقرار زيادة مماثلة في فبراير المقبل في خطوة لكبح ارتفاع معدلات التضخم حتى مع دخول البلاد في حالة ركود.

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يُشار إلى أن هذه المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها المركزي البرازيلي الفائدة هذا العام، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي جاء عند 10.7% في أكتوبر ، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف هدف البنك البالغ 3.75%.