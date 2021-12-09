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برنامج حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي شهر ديسمبر

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حساب المواطن
نقود سعودية
اقتصاد السعودية

برنامج حساب المواطن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي شهر ديسمبر

لعدد 10.5 مليون مستفيد وتابع

دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج في بيان له، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 29 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1060 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكـور المستقلين 56%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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