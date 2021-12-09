صادرات ألمانيا ترتفع 4.1% في أكتوبر

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن الصادرات الألمانية زادت بأكثر من المتوقع كثيرا في أكتوبر/ تشرين الأول بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون في طريقه للتعافي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية زادت 4.1% على أساس شهري بعد انخفاضها في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

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وشهدت الواردات أيضا قفزة فاقت التوقعات، إذ ارتفعت 5% بعد زيادة 0.4% في الشهر السابق في قراءة شهدت تعديلا طفيفا.

وانخفض الفائض التجاري إلى 12.5 مليار يورو (14.16 مليار دولار) من قراءة معدلة بلغت 12.9 مليار يورو في سبتمبر/ أيلول.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة الصادرات 0.9% ونمو الواردات 0.4%، وبلوغ الميزان التجاري 13.4 مليار يورو.