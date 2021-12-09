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فرنسا تهدد بمقاضاة بريطانيا أمام القضاء الأوروبي بسبب النزاع على مناطق الصيد

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بريكست
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي
بريكست

فرنسا تهدد بمقاضاة بريطانيا أمام القضاء الأوروبي بسبب النزاع على مناطق الصيد

تجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست

دبي - العربية.نت

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هددت فرنسا، اليوم الخميس، بمقاضاة بريطانيا أمام القضاء الأوروبي بسبب النزاع على مناطق الصيد.

تجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق إنها ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في المواني الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مؤخراً موقف بريطانيا الثابت في نزاع الصيد مع فرنسا، بعد ما تردد من حديث باريس عن عقوبات بهذا الصدد.

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كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن حكومته أرجأت تنفيذ عقوبات على بريطانيا في نزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية النزاع.

وأبلغ ماكرون الصحافيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسجو باسكتلندا، الشهر الماضي، أن "المناقشات استؤنفت بعد ظهر الاثنين على أساس مقترح قدمته لرئيس الوزراء بوريس جونسون. هناك حاجة لمواصلة المحادثات".

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