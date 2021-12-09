مصرف لبنان يحدد سعر صرف جديد للسحب من الودائع.. 8000 ليرة للدولار

قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس إنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار.

كان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

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وكشف بيان عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، أنه "إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة. وفي انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصرف لبنان ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة للدولار للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم يحدد سقف المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار للحساب الواحد".

وأكد مصرف لبنان أن أنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الخطة وتنفيذها.

ولفت المصرف أيضا إلى ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الأساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي.