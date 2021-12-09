اقتصاد مصر
مصر: تراجع معدلات التضخم في نوفمبر إلى 6.2%
انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، معدلات التضخم عن شهر نوفمبر حيث بلغ على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل 7.3% عن شهر أكتوبر الماضي ومقابل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.
ويعود الاستقرار في مستويات التضخم، إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى.
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وانخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي من 6.3% في أكتوبر/ تشرين الأول.
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