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الأمم المتحدة: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أمر واقع

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من أفغانستان (أرشيفية- فرانس برس)
من أفغانستان
أفغانستان وطالبان

الأمم المتحدة: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أمر واقع

يواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصاداً متداعياً وشتاء يشهد نقصا في الغذاء

دبي - العربية.نت

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان أمر واقع، وحثت المجتمع الدولي على وقف السقوط الحر للانهيار الاقتصادي في أفغانستان.

وقبل أسبوع، قال متحدث باسم البنك الدولي، إن المانحين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن تحويل أموال مجمدة إلى وكالات إغاثة إنسانية بحلول العاشر من ديسمبر.

ووافق مجلس البنك الدولي قبل أسبوعين، على تحويل 280 مليون دولار من الصندوق إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ويبلغ حجم الصندوق 1.5 مليار دولار، وتم تجميدها بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس.

ويواجه سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة اقتصادا متداعيا وشتاء يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأميركية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.

ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لا تزال هناك أسئلة كبرى قائمة، ومنها كيفية إيصال المساعدات المالية لهذا البلد دون تعريض أي مؤسسة مالية تشارك في الأمر لعقوبات أميركية.

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