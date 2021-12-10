الليرة التركية تتراجع قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار، اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل العملة الأميركية. وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

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وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.