.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة التركية تتراجع قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

  • الخط
الليرة التركية علم تركيا تعبيرية
الليرة التركية
اقتصاد تركيا

الليرة التركية تتراجع قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

تراجعت 0.8%

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار، اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل العملة الأميركية. وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو أشعل غيرته.. ترمب غاضب فيديو أشعل غيرته.. ترمب غاضب "بيبي ارتكب خطأ فادحاً"
هل تعود الحرب؟.. أخو ياسمين عبدالعزيز: مش ناطر حاجة هل تعود الحرب؟.. أخو ياسمين عبدالعزيز: مش ناطر حاجة
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يتوقع أسوأ سيناريو حال مواجهة روسيا
رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يتوقع أسوأ سيناريو حال مواجهة روسيا
اكتشف المزيد