ارتفاع استخدام الأفراد السعوديين للإنترنت إلى 92.5% في 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع استخدام الأفراد السعوديين للإنترنت إلى 92.5% في عام 2021.

وكشفت بينت نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2021 والذي نفذ في الربع الثاني من هذا العام ارتفاعا في نسبة استخدام الأفراد للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى 93% بارتفاع قدره 1.8% عن عام 2020، حيث بلغت نسبة الاستخدام للذكور 94.4% وللإناث 90.8%، كما شكلت النسبة 92.5% للسعوديين و93.6% لغير السعوديين.

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وأشار إلى أنه على مستوى الأسر، فقد بلغت نسبة نفاذ الأسر للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 96.3%.

وشكلت نسبة مشاركة الأفراد (15 سنة فأكثر) في شبكات التواصل الاجتماعي والمهني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 93.9% من إجمالي مستخدمي الإنترنت مع نسب مئوية لاستخدام الذكور والإناث هي 94.3% و93.4% على التوالي، والتي بلغت 94.3% للسعوديين و93.4% لغير السعوديين، ويعتبر هذا المجال هو الأكثر شيوعا من بين مجالات استخدام الإنترنت.

كما بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 53% من إجمالي مستخدمي الإنترنت.

وبينت النتائج أن نسبة الشراء للذكور 49.79% وللإناث 58%، والتي شكلت 62.2% للسعوديين و40.5% لغير السعوديين.

وشكلت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بتنفيذ معاملات حكومية عن طريق الإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 83.8% من إجمالي مستخدمي لإنترنت.

وكانت نسبة تنفيذ المعاملات من الذكور 89% والإناث 75.8%، كما بلغت 87% 87.0 للسعوديين و 79.5 % لغير السعوديين.

وحسب نتائج المسح، فقد بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 62.5%.

وشكلت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المتنقل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 97.9%، وبينت النتائج أن نسبة استخدام الأفراد للهاتف المتنقل للذكور 98.6% وللإناث 96.7%، كما بلغت 97.7% للسعوديين، و98.1% لغير السعوديين.