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البنك المركزي الفلبيني يتابع زيادة في شكاوي اختراق الحسابات المصرفية

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البنك المركزي الفلبيني - رويترز
البنك المركزي الفلبيني - رويترز
احتيال

البنك المركزي الفلبيني يتابع زيادة في شكاوي اختراق الحسابات المصرفية

تعاون مع هذه البنوك لاتخاذ خطوات علاجية بما في ذلك السداد

مانيلا - رويترز

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قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، اليوم الأحد، إن البنك يتابع زيادة في شكاوى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من تعرض حساباتهم المصرفية للاختراق ويعمل مع بنوك لحل المشكلة من خلال اتخاذ تدابير مثل السداد.

وقال المحافظ بنيامين ديوكنو إن البنك يتعاون مع هذه البنوك لاتخاذ خطوات علاجية بما في ذلك السداد.

وأضاف في بيان أن "البنك المركزي الفلبيني سيبذل قصارى جهده لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي، بالإضافة إلى حماية العملاء الماليين".

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