السعودية ومصر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال مكافحة الفساد

وقع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مازن بن إبراهيم الكهموس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية حسن عبدالشافي أحمد، مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد السعودية من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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ويقضي نظام الهيئة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كذلك اتساقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.