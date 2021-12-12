المركزي الإماراتي يحدد عدد ساعات عمل البنوك يوم الجمعة

طلب مصرف الإمارات المركزي من كافة البنوك العاملة في الدولة فتح قاعات فروعها لتقديم خدماتها للجمهور على الأقل 5 ساعات أيام الجمعة، بحيث تعمل لـ6 أيام في الأسبوع.

وترك المركزي للبنوك خيارات تحديد ساعات وأيام العمل للإدارة والمكاتب حسب الحاجة وتطبيق نظام المناوبة للفروع بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.

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ويسري القرار ابتداء من الثاني من يناير المقبل تزامنا مع نقل العطلة الأسبوعية للقطاع الحكومي إلى يومي السبت والأحد.

كانت حكومة الإمارات قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.