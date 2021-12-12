بايدن: الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة "مأساة تفوق التصور"

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور".

وأوضح بايدن عبر تويتر أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفاً: "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".

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الأعاصير ليست هي التحدي الوحيد لإدارة بايدن، حيث ازدادت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة منذ حوالي 40 عاما، ما يطرح مشكلة إضافية للرئيس، جو بايدن، الذي وعد بقلب توجه التضخم فيما يجد صعوبة في تمرير خطته للإنفاق الاجتماعي والبيئي.

وبلغت زيادة الأسعار 6,8% في تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020، بعد +6,2% في تشرين الأول/أكتوبر، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الجمعة عن وزارة العمل، وهو أكبر ارتفاع يسجل منذ 1982.

ولا يزال الأميركيون يدفعون ثمنا أغلى لكل شيء من الطعام إلى الملابس مرورا بالسيارات والوقود والمعدات الإلكترونية وتذاكر السفر.

وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في بيان أن "أرقام هذا الصباح تؤكد ما تعرفه كل عائلة أميركية: التضخم خارج عن السيطرة بقيادة الديمقراطيين".

من جهته، قال بايدن في بيان إن "تطورات الأسابيع التي أعقبت جمع المعطيات للشهر الفائت تظهر تباطؤا في زيادة الأسعار والتكاليف"، مع إقراره بأن هذه الأمور لم تؤدِ إلى تباطؤ "بالسرعة التي نتمناها".