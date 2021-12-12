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في ختام عام 2021.. تعرف على تفاصيل منجزات وزارة الاستثمار السعودية

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وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية
ميزانية السعودية

في ختام عام 2021.. تعرف على تفاصيل منجزات وزارة الاستثمار السعودية

أصدرت 132 ترخيصا استثماريا العام الحالي وعملت على ترويج المملكة كوجهة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال

دبي - العربية.نت

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مع ختام العام المالي الحالي في السعودية، تبرز مراجعة منجزات وزارات المملكة ومن بينها وزارة الاستثمار التي نجحت في تفعيل نظام إلكتروني لإدارة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الوطنية، وإطلاق خدمة مصادقة وكالة عقد التأسيس للمستثمر الأجنبي من خارج المملكة.

وجرى خلال العام الحالي، الربط التكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، بهدف تسهيل توسع الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار.

أنشأت وزارة الاستثمار السعودية آلية لتوثيق عقود التأسيس للمستثمر الأجنبي لاستخراج السجل التجاري.

أصدرت وزارة الاستثمار 132 ترخيصا استثماريا، في العام الحالي، كما عملت على ترويج المملكة كوجهة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، واحتضان الاستثمارات المبتكرة.

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ومن بين منجزات الاستثمار السعودية منح محفزات لجذب الاستثمارات للمحتوى الرقمي والحوسبة السحابية، وإنشاء مجمع صناعي لإنتاج أحدث أنظمة الإنارة LED والإلكترونيات الذكية، بطاقة إنتاجية تبلغ ليون طن سنويا.

عملت وزارة الاستثمار على دعم الصناعات الأساسية والاستفادة من المواد الخام في المملكة، بجانب إنشاء مشروع نزع الهيدروجين من البروبان والبولي بروبلين، بما يمكن من زيادة صافي صادرات السعودية بنحو 1.5 مليار ريال سنوياً.

جرى دعم إنشاء مختبرات لعلم الوراثة، بهدف تعزيز الصناعات الوطنية بالتكنولوجيا الطبية، بحجم استثمارات بلغ 227 مليون ريال.

شهد العام الحالي إتمام 69 صفقة استثمارية بقيمة 24 مليار ريال بقطاعات أساسية، كما ساهمت جهود الوزارة في إيجاد 18 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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