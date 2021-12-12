هيئة السلع المصرية تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية تسليم 5-25 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، السبت أنها تسعى لشراء زيوت نباتية في مناقصة دولية على أن تصل في الفترة من الخامس حتى الخامس والعشرين من فبراير/شباط 2022.

وأضافت الهيئة أن التجار يجب أن يقدموا العروض للدفع عند الاطلاع وعن طريق خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، وستختار الهيئة بينهما.

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وقالت الهيئة إن آخر موعد لتلقي العروض هو 14 ديسمبر/كانون الأول.

كما طرحت الهيئة، اليوم، مناقصة للزيوت النباتية المحلية طلبت فيها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة من الأول إلى العشرين من فبراير/شباط 2022، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض هو 14 ديسمبر/كانون الأول أيضا.