وزير مالية عُمان: مراجعة أسعار الكهرباء والماء تعلن لاحقاً

نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي قوله، إن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل. وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68% من إيرادات الدولة العام المقبل.

مادة اعلانية

وقال مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأرواق المالية في مقابلة مع "العربية" إن الميزانية التي أعلنت في عمان محفزة، وفيها نمو 5% وجرى بناء الميزانية على أساس 50 دولارا للبرميل، وانخفض العجز، مع التوقعات بتغطية هذا العجز.

وأشار إلى أن النمو المتوقع يأتي ضعف ما حدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تعكس تقديرات الميزانية مؤشرات إيجابية، ولم تأخذ بعض البنود التي ستزيد الدخل مثل إنتاج حقل "خف" للغاز بجانب فتح الطريق البري مع السعودية.

تستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8% العام المقبل.

وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقه بأن تبلغ النسبة 86% وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية قوله، إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.

أعلنت وزارة المالية العمانية، اليوم الأحد، عن موازنة العام الجديد 2022، بإجمالي مصروفات 12.1 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن ميزانية العام الحالي.

ويشمل حجم المصروفات للعام المقابل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني.

ومن أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.