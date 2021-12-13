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السعودية.. برنامج الاستدامة المالية يركز على رفع جودة التخطيط المالي

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ميزانية السعودية

السعودية.. برنامج الاستدامة المالية يركز على رفع جودة التخطيط المالي

البرنامج يستهدف وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض بالإيرادات

دبي - العربية.نت

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يهدف برنامج الاستدامة المالية في السعودية لتحقيق الاستدامة المالية بما يتوافق مع أولويات الإنفاق الحكومي لزيادة فاعلية الحكومة السعودية ودعم النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتطبيق قواعد مالية تعنى برفع جودة التخطيط المالي وزيادة مرونة المالية العامة وزيادة الإيرادات الحكومية مع مراعاة الأثر على القطاع الخاص من خلال ربط الإيرادات غير النفطية وأدواتها بالنشاط الاقتصادي.

ويركز برنامج الاستدامة المالية على التحول في آلية حساب الإيرادات النفطية في عملية التخطيط المالي للدولة من التوقعات المستقبلية لسعر النفط إلى سعر نفط معياري، والاتجاه نحو الاستثمار المستدام والمستقل عن أسواق النفط.

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يبرز دور البرنامج في استهداف ربط أدوات الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة بالناتج المحلي غير النفطي والتركيز على الفرص لرفع جودة الإيرادات غير النفطية لتكون مستدامة.

كما يتضمن برنامج الاستدامة المالية تعزيز الملاءة المالية على المدى الطويل والحد من الإنفاق المساير لتقلبات أسعار النفط.

هذا ويعمل البرنامج على تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على تفادي المخاطر من خلال وضع محددات للاحتياطيات والدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في الإيرادات.

كما يركز برنامج الاستدامة المالية على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى ورفع كفاءة التخطيط المالي لدى الجهات الحكومية المبلغة بالميزانية.

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