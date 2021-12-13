وزير الاتصالات: هكذا تقدمت السعودية 100 مرتبة رقمياً بدعم ولي العهد

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، تفاصيل التقدم السريع لترتيب المملكة على مؤشرات الاقتصاد الرقمي العالمي، بإشراف ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك لدى مشاركة السواحة بأعمال الجلسة الثالثة من منتدى الميزانية السعودية 2022 الذي انطلق اليوم الاثنين في الرياض بتنظيم وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء.

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وقال السواحة إن المملكة تقدمت على مؤشرات "سرعة الإنترنت" من المرتبة 107 عام 2017 إلى المرتبة 7 بفضل الدعم غير المحدود من ولي العهد، واستراتيجيات الحكومة والوزارات ذات الصلة بهذا الملف.

وأشار إلى أنه في عام 2017 فقدت السوق السعودية قيمة اسمية مقدرة بحوالي 60 مليار ريال، بسبب الفارق الكبير بين التصنيف الرقمي، وتصنيف الاقتصاد السعودي بوصفه الـ 18 على مستوى العالم.

وقال إن عددا من الشراكات في ذلك الوقت، لم تحقق أرباحا لمدة ثلاث سنوات بسبب هذه التحديات، وشرح عدة اجتماعات جرت مع ولي العهد في الأعوام 2017 و2018 و2019 جرى خلالها رفع السعة والطاقات وسرعة اإلإنترنت وتوسيع الطيف الترددي.

وتحدث السواحة عن تفاصيل تحرير الطيف الترددي 4 مرات في المملكة، لزيادة طاقة الإنترنت وسرعاتها، لتكون المملكة في هذا المجال الثانية عالميا بعد اليابان، بجانب تقديم أكبر حزمة تحفيزية بتاريخ القطاع من أجل نشر النطاق العريض لأكثر من 3.5 مليون منزل.