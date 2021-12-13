وزير النقل السعودي للعربية: 1500 كلم إضافية من الطرق قريباً

أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أنه يتم تنفيذ مركز وطني موحد شامل يعنى بالسلامة في جميع أنماط النقل ويهتم بتحقيقات الحوادث.

وأضاف الجاسر أن المستهدفات قصيرة الأمد تشمل تدشين 1500 كلم إضافية من الطرق إلى جانب تدشين خدمة النقل العام في 3 مدن إضافية ومبادرات لتحسين الإطار التشريعي.

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وأشار إلى أن المملكة أطلقت مشاريع طرق بطول 1400 كيلومتر في 2021 جرى العمل عليها بموجب الخطط الاستراتيجية للوزارة.

وتحدث حول تدشين خط قطار الدمام - الجبيل - رأس الخير والشبكة الداخلية ضمن الجبيل.

قال الجاسر على هامش ثالث جلسات منتدى الميزانية السعودية 2022 في الرياض اليوم الاثنين بعنوان "ممكنات دعم نمو القطاع الخاص" إن الوزارة نجحت في تدشين الرخصة اللوجستية الموحدة.

وشرح أن أهمية هذه الرخصة التي جرى تسليمها لـ 32 شركة محلية وعالمية، تكمن في أنها تسهل للمستثمرين بالعمل في هذا النشاط الحيوي اللوجستي الذي يعد بطبيعته نشاطا مجزءاً، ويرتبط بمنظومات حكومية متعددة.

وقال إن مثل هذه الرخصة الموحدة موجودة بعدد محدود من الدول، وبموجبها أصبح المستثمر يعمل مع جهة محددة من خلال هذه الرخصة.

وكشف عن مستهدفات بناء 69 منطقة لوجستية في جميع مناطق المملكة بحلول عام 2030، مؤكدا أنه "جرى إنشاء 5 من هذه المناطق اللوجسيتة في العام الحالي".

وأكد عمل وزارة النقل على إطلاق بوابة إلكترونية موحدة سيجري إطلاقها العام المقبل.

وبالنسبة لقطاع الطرق في المملكة، وصفه الجاسر بأنه "الأول في العالم من ناحية ترابط الطرق".

وقال إن جودة الطرق تتحسن ومؤشرات السلامة تتحسن عبر تراجع أعداد الحوادث والوفيات والتلفيات بشكل كبير.

وأوضح أن المستهدفات تتطلع عبر إطلاق مبادرات عديدة إلى تقليص مؤشر عدد الوفيات لتقل عن 13 وفاة لكل 100 ألف ساكن.

وأشار إلى مستهدفات المملكة بأن تكون بين أفضل 10 دول في مجال السلامة على الطرق.

وكشف عن تدشين 47 مشروعا للطرق بأطوال تقترب من 1400 كلم خلال العام الحالي، بجانب تطوير القطاع البري والبيئة التشريعية الناظمة لحركة النقل البري والشحن بالحافلات والسيارات.

وأشار الجاسر إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البري واعتماد 21 لائحة تنظم هذا القطاع وترفع مستوى الجودة والسلامة وتنظم وتحمي من التستر التجاري فيه.