اتفاق بين "مبادلة" وصندوق البحرين السيادي لاستكشاف فرص الاستثمار العالمية

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان فرص الاستثمار العالمية المشتركة، ويتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية.

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وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: "متحمسون لإبرام مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة؛ التي تشاركنا التوجهات والأفكار والالتزام ببناء علاقات شراكة مستدامة وطويلة الأمد. ستعمل مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم، على توفير منصة تتيح لنا استكشاف فرص الاستثمار المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، كما ستتيح لنا تبادل الخبرات والمعرفة لتمتين وتعزيز المنصات الاستثمارية المشتركة".

من جانبه قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "تلتزم ممتلكات بدعم التحوّل الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال مواصلة تنمية محفظتها الاستثمارية وتعزيز القيمة المحققة من استثماراتها. ولا تقتصر فوائد تعاوننا مع مبادلة على تعزيز قدراتنا التشغيلية المشتركة، بل تسهم كذلك في تعزيز أواصر العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وهو ما يدعم جهودنا في النهوض بالاقتصاد البحريني ودفع عجلة التنمية والازدهار في المملكة".