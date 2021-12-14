السعودية تستهدف إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية خلال 2022

كشف بيان الميزانية العامة السعودية للعام 2022، أن المشروعات المخططة لها في قطاع التعليم خلال العام المقبل تتضمن إدراج اللغـة الصينيـة فـي المرحلـة الثانويـة فـي 746 مدرسـة موزعـة علـى 47 إدارة تعليميـة فـي المملكـة.

وذكر بيان الميزانية أنه تم تخصيص نفقات بقيمة 185 مليار ريال لبند التعليم بميزانية العام المقبل، قياسا على توقعات بـ191 مليار ريال في عام 2022، أي أقل 6.8%.

مادة اعلانية

وسيتم توجيه بنود الإنفاق على قطاع التعليم إلى المدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار والمستشفيات الجامعية ودعم مصادر المعرفة، على أن تستفيد 35 جهة حكومية من المخصصات المرصودة للعام المقبل.

وتهدف الميزانية إلى إطلاق برنامج التلمذة الصناعي بزيادة نسبة الملتحقين من 18% إلى 40%، وزيادة أيام التدريب العملي من 55% إلى 60% لخريجي الكليات التقنية، من 15% إلى 70% لبرامج الجامعات.

وتتضمن المشاريع المستهدفة أيضا بقطاع التعليم، إنشاء أندية الموهبة والابتكار للمتدربين والمتدربات في الكليات والمعاهد.

وتشمل الميزانية الجديدة أيضا إطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية.