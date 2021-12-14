.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تستهدف إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية خلال 2022

  • الخط
مدارس في السعودية
مدارس في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تستهدف إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية خلال 2022

185 مليار ريال حجم مخصصات التعليم بالميزانية الجديدة للمملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف بيان الميزانية العامة السعودية للعام 2022، أن المشروعات المخططة لها في قطاع التعليم خلال العام المقبل تتضمن إدراج اللغـة الصينيـة فـي المرحلـة الثانويـة فـي 746 مدرسـة موزعـة علـى 47 إدارة تعليميـة فـي المملكـة.

وذكر بيان الميزانية أنه تم تخصيص نفقات بقيمة 185 مليار ريال لبند التعليم بميزانية العام المقبل، قياسا على توقعات بـ191 مليار ريال في عام 2022، أي أقل 6.8%.

ميزانية السعودية تستهدف توفير سكن لأكثر من 130 ألف مستفيد خلال 2022 الأسواق العقارية ميزانية السعودية ميزانية السعودية تستهدف توفير سكن لأكثر من 130 ألف مستفيد خلال 2022

وسيتم توجيه بنود الإنفاق على قطاع التعليم إلى المدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار والمستشفيات الجامعية ودعم مصادر المعرفة، على أن تستفيد 35 جهة حكومية من المخصصات المرصودة للعام المقبل.

وتهدف الميزانية إلى إطلاق برنامج التلمذة الصناعي بزيادة نسبة الملتحقين من 18% إلى 40%، وزيادة أيام التدريب العملي من 55% إلى 60% لخريجي الكليات التقنية، من 15% إلى 70% لبرامج الجامعات.

وتتضمن المشاريع المستهدفة أيضا بقطاع التعليم، إنشاء أندية الموهبة والابتكار للمتدربين والمتدربات في الكليات والمعاهد.

وتشمل الميزانية الجديدة أيضا إطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس
بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية
الأكثر قراءة
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع 5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع
داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية
من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو
خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة
راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد
قبل أن تذهب
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
اكتشف المزيد