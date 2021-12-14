رقم قياسي للتوظيف في بريطانيا خلال نوفمبر

قام أرباب العمل في بريطانيا بإضافة رقم قياسي من الموظفين في نوفمبر الماضي، إذ أظهرت البيانات الرسمية تعيين 257 ألف موظف الشهر الماضي، وهذا أعلى مستوى منذ عام 2014.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة تراجع إلى 4.2% في الربع الثالث من هذا العام، وأتى هذا المعدل قريبا جدا من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجعه إلى 4.3%.

مادة اعلانية

وقال خبير أسواق مالية نورس حافظ في مقابلة مع "العربية"، إن التوقعات تشير إلى التجهيز إلى رفع معدلات أسعار الفائدة العام المقبل في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر على الأسواق الأوروبية وبقية الأسواق، في ظل خفض معدل البطالة الأميركية نسبياً، وهذا ينسحب على الحالة البريطانية، المتوقع أن تشهد رفعا للفائدة قياسا لتحسن مستوى البطالة.

تأتي هذه البيانات من سوق العمل البريطاني وسط مخاوف التضخم، حيث يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل، وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.