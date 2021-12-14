قناة السويس تسجل 571.3 مليون دولار إيرادات خلال نوفمبر

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 571.3 مليون دولار.

وأضاف في بيان، أن القناة سجلت خلال نوفمبر أيضا، أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

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وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الآليات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء استراتيجية مصر 2030 من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية.

كما أشار إلى حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN واصفا إياه بالحادث المعقد الذي استلزم اتخاذ إجراءات غير اعتيادية حيث تم استحداث التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، كما شاركت 15 قاطرة في أعمال الشد والقطر.

وذكر أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترا جهة الشرق، وعمق 72 قدماً، مؤكدا على أهميته في زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.