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تكاليف النقل ترفع معدل التضخم في السعودية 1.1% خلال نوفمبر

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اقتصاد السعودية

تكاليف النقل ترفع معدل التضخم في السعودية 1.1% خلال نوفمبر

على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 0.2% على أساس شهري في نوفمبر و1.1% على أساس سنوي.

وعزت الهيئة الارتفاع في التضخم على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%.

وتأثرت أسعار النقل بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بـنسبة 21.9% والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنه في المؤشر.

وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.6% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.7% على وجه الخصوص. وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 0.7% في نوفمبر 2021.

وكذلك سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.

التضخم السعودية نوفمبر
التضخم السعودية نوفمبر
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