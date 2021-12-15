المالية السعودية: دخلنا حقبة جديدة للاستدامة بالتخطيط متوسط المدى

أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية السعودية، عبدالعزيز الفريح، دخول المملكة في حقبة جديدة تتعلق بالاستدامة المالية، وتحديدا ما يتعلق بالتخطيط متوسط المدى.

واعتبر الفريح خلال ملتقى تطور أسواق الدين والتطورات المستقبلية، أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثر مباشر على تعزيز الجدارة الائتمانية للسعودية، موضحا أن موضوع الدين العام أكثر أهمية في الاستدامة المالية، منه في التوازن المالي، لأن الاستدامة تشمل نظرة استراتيجية وليست استباقية أو ردة فعل.

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ووصف عملية تحقيق الاستراتيجية المطلوبة لإدارة الدين العام، التي يضطلع بها مركز إدارة الدين العام، تشمل عناصر كثيرة، في طريقة التوافق بين الحجم والتوقيت والنوع والسعر، لتكون رحلة استراتيجية مميزة بدأها المركز بالتعاون مع وزارة المالية، واستمر بها وحققت قفزات كثيرة تجاوزت التوقعات.

كان مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" قد نظم النسخة الخامسة من ديوانية المعرفة تحت عنوان "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية"، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى الميزانية العامة للدولة برعاية رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح.

تخلل الديوانية عقد جلستين حواريتين، الأولى: مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، التي تطرق بها إلى ملفات مختلفة سلطت الضوء على جهود المملكة للاستفادة من أسواق الدين المحلية والدولية، والعقبات التي تغلب عليها المركز في صناعة سوق الدين وتطويره، والنجاح الذي حققته في إتمام أول إصدار خارج منطقة اليورو بعائد سلبي، كما تناول جهود المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتجاوز جائحة "كوفيد - 19" المستجد وآثارها، والحفاظ على مستوى الدين دون السقف المحدد، وغيرها من الموضوعات.

في الجلسة الحوارية الثانية ناقش عدد من المسؤولين ورؤساء الخزينة في البنوك المحلية تطورات سوق الدين في المملكة والتوجهات المستقبلية، إضافة إلى تطورات سوق الدين في القطاع الحكومي ومتانة أوراق المملكة في الأسواق المحلية والعالمية. كما عرضت الديوانية تجارب ناجحة في المجال على الصعيدين المحلي والدولي، وعروضاً مرئية أخرى للتعريف بأسواق الدين وأدواته.

يُذكَر أن "ديوانية المعرفة" تُعَد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية، وتستهدف قيادات المنظومة المالية المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، من أجل تعزيز التواصل التشاركي والإثراء المعرفي، إضافة إلى تبادل الخبرات ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.