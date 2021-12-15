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واشنطن تعتزم وضع 8 شركات صينية على القائمة السوداء

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iStock- الصين أميركا n
تصاعد التوتر بين أميركا والصين
أميركا و الصين

واشنطن تعتزم وضع 8 شركات صينية على القائمة السوداء

بينها شركة لصنع الطائرات المسيرة

دبي - العربية.نت

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قالت صحيفة فايننشال تايمز إن واشنطن ستضع 8 شركات صينية على القائمة السوداء.

وأضافت الصحيفة أن من بين الشركات الصينية التي ستعاقبها واشنطن شركة لصنع الطائرات المسيرة.

وقررت الولايات المتحدة، في نوفمبر، إضافة العشرات من شركات الصين على قائمة سوداء تجارية، وهو الأمر الذي انتقدته الصين.

وقالت شو جوتينغ المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية الشهر الماضي: "نشر وزارة التجارة الأميركية قائمة عقوبات جديدة لا يتماشى والإجماع في الآراء الذي تم الاتفاق عليه من جانب قائدي الصين والولايات المتحدة".

وأفادت أن إقدام واشنطن على تلك الخطوة يعد مضرة للبلدين ولأمن سلسلة الإمداد العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي.

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وأضافت وزارة التجارة الأميركية نحو 12 شركة صينية إلى "قائمة الكيانات" البارحة الأولى، لضلوعها في أنشطة تناقض مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.

ولن يستطيع الموردون التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة إلا إذا حصلوا على تصريح خاص لفعل هذا.

واجتمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج الشهر الماضي في أول لقاء مباشر لهما، وفيه أكد الجانبان على الحاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات بين حكومتيهما.

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