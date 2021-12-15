أميركا تقر زيادة سقف الدين إلى 31.4 تريليون دولار

أقر مجلس النواب الأميركي تشريعا لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.

وأقر المجلس التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.

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وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، زيادة سقف الديون، وجاء إقرار التشريع بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونغرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.

ومهد اتفاق الاسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.

وسيتعين كذلك أن يقر مجلس النواب التشريع قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا. وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.

ديون ترمب

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونغرس على رفع سقف الدين قبل اليوم الأربعاء.

والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.

وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير شباط، الكثير من وقت الكونغرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء كلا المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ديمقراطيو الكونغرس سيتمكنون من إقرار خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد. فالخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.