الليرة التركية تهوي مجدداً إلى مستوى تاريخي وتسجل 15.20 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس مجددا إلى مستوى تاريخي لتسجل 15.20مقابل الدولار، في أول رد فعل بعد إشارات الفيدرالي الأميركي باتجاهه لرفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

تراجعات اليوم تأتي بعد هبوط بنحو 2.8% مقابل الدولار أمس الأربعاء متأثرة بخفض آخر متوقع لأسعار الفائدة في تركيا هذا الأسبوع.

مادة اعلانية

وتراجعت الليرة إلى 15.20 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش، متخطية مستواها القياسي المنخفض البالغ 14.99 الذي هوت إليه يوم الاثنين الماضي، وموسعة خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى أكثر من 50%.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المزكزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه غدا الخميس على الرغم من زيادة حادة في التضخم بينما يمارس الرئيس رجب طيب أردوغان ضغوطا عليه لتعزيز النمو قبل انتخابات 2023.

هبوط الليرة التركية الذي كان متوقعا جاء بعد إعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات متعددة أمس الأربعاء على اقتراب نهاية سياسته الواسعة للتيسير الكمي، منذ بداية جائحة كورونا، ما يشير إلى تحركات صارمة في السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم.

وقال الفيدرالي الأميركي، إنه سيسرع في خفض مشترياته الشهرية من السندات. والتي سيقلصها إلى 60 مليار دولار بدءاً من يناير، وهو انخفاض من 120 مليار دولار شهرياً قبل نوفمبر، فيما يعد تسريعا كبيرا للبرنامج الذي انطلق الشهر الماضي عبر خفض تدريجي بقيمة 15 مليار دولار، وتضاعف الخفض إلى 30 مليار دولار في ديسمبر، ثم سيتضاعف من جديد في يناير المقبل.

كما يتوقع البنك المركزي الأميركي، البدء في رفع أسعار الفائدة في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع، والتي ظلت ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات الصادرة يوم الأربعاء إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة قادمة في عام 2022، يليها اثنتان في العام التالي واثنتان أخريان في عام 2024، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".