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العملة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 16 ليرة للدولار

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اقتصاد تركيا مناسبة
تراجع قياسي لليرة التركية بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
اقتصاد تركيا

العملة التركية عند أدنى مستوى على الإطلاق.. 16 ليرة للدولار

خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

إسطنبول - رويترز

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سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

تركيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي رغم تهاوي الليرة اقتصاد اقتصاد تركيا تركيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي رغم تهاوي الليرة

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة خلال الأسبوعين الماضيين، وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.

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