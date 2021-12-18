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أكبر مجموعة أعمال تركية تدعو أردوغان للتخلي عن سياساته لإنقاذ الليرة

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رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان
اقتصاد تركيا

أكبر مجموعة أعمال تركية تدعو أردوغان للتخلي عن سياساته لإنقاذ الليرة

تدهور سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الرئيسية

دبي - العربية.نت

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دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التخلي عن سياساته النقدية لإنقاذ الليرة التي تدهوت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الرئيسية.

سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار، الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان.

ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

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