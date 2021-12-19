بعد وصول "أوميكرون".. مصر تكثف رقابتها على المطارات

فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا في البلاد، كشفت وزارة الطيران المدني عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار جهود محاصرة انتشار المتحور الجديد.

وشهد مطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية، تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية إلى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة.

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وشملت عمليات التطهير مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب، وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار، وبوابات الصعود إلى الطائرات بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين.

وتم تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار، إضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات بجميع صالات السفر والوصول.

وفيما يتعلق بالمتحور الجديد "أوميكرون"، قالت وزارة الصحة، إنه ومن خلال رصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، ومن خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور "أوميكرون" ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وفي سياق متصل؛ وجه وزير الطيران المدني، محمد منار، بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التي انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة.

هذا إلى جانب الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب في السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعة لمتابعة أية مستجدات بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.