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دولة خليجية تلغي إقامة العمالة المنزلية المتجاوزة 6 أشهر بالخارج

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اقتصاد الكويت

دولة خليجية تلغي إقامة العمالة المنزلية المتجاوزة 6 أشهر بالخارج

يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من مطلع ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع شؤون الإقامة، عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات العمالة المنزلية التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من مطلع ديسمبر 2021، ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا بعد مرور 6 أشهر.

وأوضحت الإدارة في بيان أمس السبت أن الإجراء سيعود بعدما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

وكشفت الإدارة أنه يمكن للمواطنين بحالة رغبتهم في وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر وعدم سقوط الإقامة تلقائيا، التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً لإذن بالغياب للعمالة المنزلية خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر.

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