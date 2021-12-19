دولة خليجية تلغي إقامة العمالة المنزلية المتجاوزة 6 أشهر بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع شؤون الإقامة، عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات العمالة المنزلية التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من مطلع ديسمبر 2021، ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا بعد مرور 6 أشهر.

وأوضحت الإدارة في بيان أمس السبت أن الإجراء سيعود بعدما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

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وكشفت الإدارة أنه يمكن للمواطنين بحالة رغبتهم في وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر وعدم سقوط الإقامة تلقائيا، التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً لإذن بالغياب للعمالة المنزلية خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر.