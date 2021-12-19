وكيل صندوق التنمية بالسعودية للعربية: نعمل على معالجة ثغرات التمويل للقطاعات

أكد وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني في السعودية، عبد الإله النمر، في مقابلة مع "العربية" أن الصندوق يعالج الثغرات التمويلية لدعم نمو القطاعات غير النفطية وفق رؤية 2030.

وأضاف النمر أن تأسيس الصندوق منذ عام 2017 ليعمل كجهة إشرافية على الكيانات التابعة له، والتي كانت في البداية بنوك تنموية، وزادت في الوقت الحالي إلى 12 صندوقاً، موضحا أن هدف الصندوق تحسين أداء وفعالية وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد اقتصادي.

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وشدد على أن من أهداف الصندوق، تركيز استراتيجيته والصناديق التابعة له بما يحقق تعظيم الأثر التنموي الشامل بما يعالج الثغرات التمويلية، بما يتناسب مع أولويات رؤية 2030 ومنها نمو الناتج المحلي غير النفطي، وما هي القطاعات التي يجب دعمها ومنها قطاع السياحة، والقطاع الخاص، ودعم الاستيراد والتصدير.

وقال إن الكيانات التي نشأت تعكس تركيز الصندوق على الأولويات التي تستهدف تحقيق طموحات رؤية 2030، مؤكداً أن لكل صندوق المرونة الكافية والإمكانات التي ستعطي إمكانية لتنفيذ الأهداف التنموية، وبما يضمن تحسين أداء وفعالية وتحقيق الاستدامة لعمل هذه الصناديق ولرفع العائد من تمويلاتها تنمويا وماليا واقتصاديا.

وتحدث عن اهتمام بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة التي تحتل بعدا مهما في تحقيق الأثر التنموي المأمول من رؤية المملكة، ومن مشاريعها المختلفة.