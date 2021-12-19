"سال" السعودية تنفذ توسعة ترفع طاقة مرافق الشحن لـ 1.1 مليون طن سنوياً

برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دشنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، توسعة محطتها الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية فواز بن محمد الفواز، أن تدشين توسعة المحطة يأتي لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، للمساهمة بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي للمملكة وتنويعه، واستدامة نمو قطاع الخدمات اللوجستية وتحقيق ريادته وإيجاد فرص تنافسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتبناها المملكة في رؤيتها.

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وأضاف الفواز أن تدشين التوسعة يهدف إلى الاستفادة من نقاط قوة الشركة في مناولة الشحن الجوي وخبراتها في القطاع لتوسيع خدماتها اللوجستية وحلولها المتطورة في المطارات وخارجها، وخدمة الأسواق الدولية لزيادة قوة ربط منافذ المملكة مع نظيراتها العالمية.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام بن عبدالله الحصين، أن مساحة توسعة المرحلة من الخدمات النوعية بالإضافة إلى الخدمات التقليدية لخدمات المناولة الأرضية من المحطة ستبلغ 40 ألف متر مربع، تشمل مرافق شحن متنوعة ومزودة بأحدث المرافق وبأعلى المواصفات العالمية وأنظمة مناولة آلية، وتشمل خدمات شحنات الصادر والوارد والشحنات المبردة الطبية والغذائية والشحنات عالية القيمة والشحنات الخطرة وشحنات الترانزيت، وذلك وفق إجراءات أمنية حسب المعايير الدولية، كما سيساهم المشروع في مرحلته الأولى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن لتصل لقرابة 1.1 مليون طن سنويا.

يذكر أن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، هي إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين وسائط النقل الأخرى لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة دولياً، للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.