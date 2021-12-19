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6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس منذ بداية العام.. الأكبر على الإطلاق

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قناة السويس
اقتصاد مصر

6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس منذ بداية العام.. الأكبر على الإطلاق

إحصائيات الملاحة خلال نوفمبر سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة

القاهرة - رويترز، العربية.نت

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قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الأحد، إن القناة حققت إيرادات بلغت ستة مليارات دولار في الفترة من أول يناير وحتى منتصف ديسمبر، وذلك في أكبر إيرادات للقناة على الإطلاق.

وكان رئيس هيئة القناة ذكر أن إحصائيات الملاحة خلال شهر نوفمبر 2021، سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري بلغ 571.3 مليون دولار.

وأضاف في بيان، أن القناة سجلت خلال نوفمبر أيضا، أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

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