استقرار معدل البطالة في السعودية عند 11.3% في الربع الثالث

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 6.6% في الربع الثالث من عام 2021 دون تغير مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. وذلك مقابل انخفاض قدره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث عام 2020، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 61.2% في الربع الثالث من عام 2021، أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 60.8% في الربع السابق.

وبالنسبة للسعوديين، فقد بلغ معدل البطالة 11.3% دون تغير مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 49.8%، بارتفاع طفيف بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

مادة اعلانية

وأظهر المسح ارتفاع معدل مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة إلى 34.1% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.9%.

وبين الذكور السعوديين في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 65% بانخفاض 0.7 نقطة مئوية، وانخفض معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.9%.