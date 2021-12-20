الصين تخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ 20 شهراً

خفّضت البنوك الصينية تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ 20 شهراً، لتحفيز الاقتصاد، في ظل الركود العقاري وضعف الاستهلاك إلى جانب تفشي متحور أوميكرون في البلاد.

وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام إلى 3.8% من 3.85% في نوفمبر، وهو أول انخفاض منذ أبريل 2020، وفقاً لبيان صادر عن المركزي الصيني.

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يُشار إلى أن هذه الخطوة تتبع قرار المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بخفض كمية الاحتياطيات النقدية، التي يجب أن تحتفظ بها البنوك، ما وفّر سيولة إضافية تقدر بـ 188 مليار دولار.