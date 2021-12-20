الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام خامس لقاح مضاد لكورونا

أجازت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، استخدام لقاح Novavax المضاد لكورونا والذي تدعي الشركة المصنعة له بأنه يمكن أن يساعد في جذب المشككين في اللقاح.

وبعد موافقة لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، يكون لقاح Novavax هو الخامس المصرح به عبر الكتلة الأوروبية جنبًا إلى جنب مع لقاحات Pfizer / BioNTech وAstraZeneca / Oxford وModerna وJohnson & Johnson.

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يستخدم لقاح Novavax التقنية التقليدية عكس تلك المستخدمة في اللقاحات الأخرى القائمة على تقنية mRNA مثل لقاح فايزر، وهي مستخدمة بالفعل في لقاح التهاب الكبد B والسعال الديكي منذ عقود، ولا يحتاج اللقاح إلى تخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية.

وكانت منظمة الصحة العالمية سمحت يوم الجمعة بالاستخدام الطارئ للقاح Covovax المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجه معهد Serum Institute of India بموجب ترخيص من Novavax، لتوسيع سلة اللقاحات التي صادقت عليها هيئة الصحة العالمية ضد المرض الفيروسي.