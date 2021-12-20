بيانات الجمارك: تراجع شهري لصادرات الصين لكوريا الشمالية في نوفمبر

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى كوريا الشمالية تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر السابق عليه، إذ ظلت التدفقات التجارية إلى الدولة المنعزلة خاضعة لقيود مشددة في ظل استمرار جائحة كوفيد-19.

فقد انخفضت الصادرات الصينية لكوريا الشمالية إلى 34.7 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 39.8 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

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يأتي ذلك بالمقارنة مع صادرات بلغت 262 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

واستوردت الصين بضائع بقيمة 6.6 مليون دولار من كوريا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك ارتفاعا من مليوني دولار في أكتوبر/تشرين الأول.