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روسيا توقف استيراد الفاكهة من بعض الموردين الأتراك والإيرانيين

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من موسكو - أرشيفية من فرانس برس
موسكو
اقتصاد روسيا

روسيا توقف استيراد الفاكهة من بعض الموردين الأتراك والإيرانيين

غالباً ما تعتبر مثل هذه القيود ذات دوافع سياسية

موسكو - رويترز

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قالت هيئة مراقبة صحة المستهلك الروسية اليوم الاثنين، إن السلطات أوقفت استيراد الفاكهة من 33 موردا تركيا وإيرانيا بسبب انتهاكات مزعومة لسلامة الغذاء.

وغالبا ما تعتبر مثل هذه القيود ذات دوافع سياسية وهو ما تنفيه موسكو.

وتتسم علاقة تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، مع روسيا بالتعقيد، وأحيانا بالتعاون على الرغم من مجموعة من المسائل الشائكة بين البلدين. وأغضبت أنقرة موسكو مؤخرا بسبب تزويد أوكرانيا بطائرات بيرقدار تي.بي2 المسيرة القتالية.

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