لبنان يتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بين يناير-فبراير

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لتلفزيون الجديد المحلي الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام القادم.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون.

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ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.