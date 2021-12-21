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قيود أوروبية واسعة النطاق للحد من تفشي كورونا

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NHS staff look on as the first of two Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine jabs are being administered to staff, at the Western General Hospitalin Edinburgh, Scotland Britain December 8, 2020. (Andrew Milligan/Pool via Reuters)
مشفى في أسكتلندا
فيروس كورونا

قيود أوروبية واسعة النطاق للحد من تفشي كورونا

إسبانيا تواجه تفشي متحور أوميكرون بإعادة فرض قيود على الحركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت اسكتلندا عزمها إعلان قيود واسعة النطاق للحد من تفشي كورونا، بينما قررت إسبانيا مواجهة تفشي متحور أوميكرون بإعادة فرض قيود على الحركة.

وشددت ألمانيا قيود السفر على القادمين من بريطانيا، بسبب تفشي متحور أوميكرون، بعد قيام فرنسا، بفرض قيود جديدة للسفر من وإلى بريطانيا، حيث اشترطت لذلك وجود "أسباب مقنعة"، داعية جميع المسافرين إلى "تأجيل رحلاتهم" للحد من انتشار الفيروس.

كما قررت تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، وفرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا.

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وعلى المستوى الأميركي، ستوزع السلطات 500 مليون فحص مجاني لكوفيد (كورونا) وستشرك، إذا اقتضت الحاجة، عاملين طبيين عسكريين وتزيد قدرات التطعيم، لكنها لن تتخذ تدابير ملزمة، كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.

قال المسؤول في مؤتمر صحافي "لدينا الأدوات للتعامل مع هذه الموجة". وأضاف "إذا تم تطعيم الأميركيين والتزموا الإجراءات الوقائية التي نعرفها خصوصا وضع كمامات عندما يسافرون، فيمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة بهدوء". أضاف "ليست هناك حاجة لإغلاق مدارسنا ولا اقتصادنا".

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