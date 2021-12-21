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البيت الأبيض: ليست هناك حاجة لإغلاق مدارسنا ولا اقتصادنا

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كورونا أميركا
أميركا تعد خطة لمواجهة تحورات كورونا
اقتصاد أميركا

البيت الأبيض: ليست هناك حاجة لإغلاق مدارسنا ولا اقتصادنا

500 مليون فحص كورونا مجاني في أميركا.. وعسكريون يشاركون بمكافحة الوباء

واشنطن - (أ ف ب)

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في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون ستوزع السلطات الأميركية 500 مليون فحص مجاني لكوفيد (كورونا) وستشرك، إذا اقتضت الحاجة، عاملين طبيين عسكريين وتزيد قدرات التطعيم، لكنها لن تتخذ تدابير ملزمة، كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.

قال المسؤول في مؤتمر صحافي "لدينا الأدوات للتعامل مع هذه الموجة". وأضاف "إذا تم تطعيم الأميركيين والتزموا الإجراءات الوقائية التي نعرفها خصوصا وضع كمامات عندما يسافرون، فيمكنهم الاحتفال بعيد الميلاد وبرأس السنة بهدوء".

أضاف "ليست هناك حاجة لإغلاق مدارسنا ولا اقتصادنا".

ترتكز استجابة إدارة جو بايدن على ثلاثة مبادئ هي المزيد موارد المستشفيات والاختبارات واللقاحات.

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ستقوم الحكومة الفيدرالية بالاستعانة بألف طبيب وممرض وطاقم طبي عسكري لنشرهم في كل أنحاء البلاد وفق الحاجة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

كما تحضّر الحكومة وسائل نقل ومعدات لحالات الطوارئ، بما فيها معدات واقية وأجهزة تنفس اصطناعي للمستشفيات التي قد تحتاج إليها.

قال المسؤول "نحن مستعدون لما نعتقد أنه سيكون زيادة في حالات استشفاء غير الملقحين في الأشهر المقبلة".

كذلك، ستوفر إدارة بايدن 500 مليون فحص مجاني لكوفيد يمكن استخدامها في المنزل. كما وعدت الحكومة بفتح مراكز تلقيح جديدة.

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