السودان.. التضخم يواصل الهبوط لـ 339% خلال نوفمبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الرئيسي في السودان هبط إلى 339.58% على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني من 350.84% في أكتوبر/ تشرين الأول.

كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أعلن في وقت سابق هبوط معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351% في أكتوبر/ تشرين الأول من 366% في سبتمبر/ أيلول.

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حدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

قفزت أسعار البنزين في السودان في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.