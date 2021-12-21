.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السودان.. التضخم يواصل الهبوط لـ 339% خلال نوفمبر

  • الخط
اقتصاد السودان
الخرطوم
اقتصاد السودان

السودان.. التضخم يواصل الهبوط لـ 339% خلال نوفمبر

خطوات رفع الدعم عن الوقود كان لها تأثير على معدلات الغلاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الجهاز المركزي للإحصاء يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الرئيسي في السودان هبط إلى 339.58% على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني من 350.84% في أكتوبر/ تشرين الأول.

كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أعلن في وقت سابق هبوط معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351% في أكتوبر/ تشرين الأول من 366% في سبتمبر/ أيلول.

حدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

قفزت أسعار البنزين في السودان في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
وفاة وفاة "سفير" إيران لدى الحوثي متأثراً بإصابته بكورونا
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد