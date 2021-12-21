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الليرة التركية ترتفع بعد إعلان أردوغان عن إجراءات للدعم النقدي

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الليرة التركية

الليرة التركية ترتفع بعد إعلان أردوغان عن إجراءات للدعم النقدي

محللون يرون أن أردوغان رضخ لضغوط السوق ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر

إسطنبول - فرانس برس

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انتعشت الليرة التركيّة مساء الاثنين بعد أن أعلن الرئيس رجب طيّب أردوغان إجراءات جديدة للدّعم النقدي فسّرها محلّلون على أنّها رفع غير مباشر لأسعار الفائدة.

وارتفعت الليرة التركيّة بنحو 10% مساء الاثنين بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة، متجاوزةً بذلك خسارة بنحو 10% من قيمتها عانت منها سابقاً خلال اليوم.

وقال محللون إن أردوغان رضخ لضغوط السوق ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر حيث أعلن عن سلسلة من الإجراءات المعقّدة لإنقاذ العملة الوطنية.

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وتشمل هذه الإجراءات أداة ماليّة جديدة تهدف إلى تعويض الانخفاض في قيمة الودائع المصرفية الناجم عن انخفاض قيمة الليرة.

ولم يشرح إردوغان كيف ستعمل هذه الأداة. لكنّ المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز وصف الإجراءات الجديدة بأنها "رفع غير مباشر في أسعار الفائدة".

ودفع التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية الإثنين التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة أردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية.

وإزاء تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالى 85 %، من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية.

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