.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا.. مليار جنيه مساعدات للشركات الأكثر تضررا من أوميكرون   

  • الخط
بريطانيا، لندن، كورونا، (رويترز)
لندن
فيروس كورونا

بريطانيا.. مليار جنيه مساعدات للشركات الأكثر تضررا من أوميكرون

تراجع الحجوزات بمطاعم لندن 80% وإلغاء نصف العروض المسرحية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خصصت الحكومة البريطانية مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار أوميكرون، وذلك بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.

شهدت لندن مؤخرا إغلاق متاحف ومسارح بسبب غياب الموظفين المصابين بكورونا مع إلغاء احتفالات رأس السنة في ميدان ترافلغر في لندن، حيث أعلن عمدة لندن حالة طوارئ بسبب غياب العاملين في الخدمات الأساسية.

تراجعت الحجوزات في مطاعم لندن بنسبة 80% بحسب الإحصاءات، وجرى إغلاق متحف تاريخ الطبيعة لمدة أسبوع بسبب غياب الموظفين، إضافة إلى إلغاء نحو نصف العروض المسرحية في العاصمة البريطانية.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 المرتبطة بأوميكرون، يُظهر الناس حذرا أكبر في حياتهم اليومية، وهو ما تشعر به قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه التي تعد الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطر إصابة أوميكرون يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.. تحذير صادم! خطر إصابة أوميكرون يتضاعف 3 مرات على متن الطائرة.. تحذير صادم!
عن جرعات لقاح كورونا المعززة.. الصحة العالمية تحدد 3 عوامل هامة عن جرعات لقاح كورونا المعززة.. الصحة العالمية تحدد 3 عوامل هامة
الأكثر قراءة
مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب
جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش
السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء
قبل أن تذهب
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
اكتشف المزيد