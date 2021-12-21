بريطانيا.. مليار جنيه مساعدات للشركات الأكثر تضررا من أوميكرون   

خصصت الحكومة البريطانية مساعدة بقيمة مليار جنيه إسترليني للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار أوميكرون، وذلك بعد أسابيع من ضغوط من ممثلي مختلف القطاعات.

شهدت لندن مؤخرا إغلاق متاحف ومسارح بسبب غياب الموظفين المصابين بكورونا مع إلغاء احتفالات رأس السنة في ميدان ترافلغر في لندن، حيث أعلن عمدة لندن حالة طوارئ بسبب غياب العاملين في الخدمات الأساسية.

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تراجعت الحجوزات في مطاعم لندن بنسبة 80% بحسب الإحصاءات، وجرى إغلاق متحف تاريخ الطبيعة لمدة أسبوع بسبب غياب الموظفين، إضافة إلى إلغاء نحو نصف العروض المسرحية في العاصمة البريطانية.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 المرتبطة بأوميكرون، يُظهر الناس حذرا أكبر في حياتهم اليومية، وهو ما تشعر به قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه التي تعد الأكثر انشغالًا في هذه الفترة من العام.