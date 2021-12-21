.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلتون للعربية: نتوقع زيادة التدفقات الأجنبية بسوق السعودية العام المقبل

  • الخط
السعودية

بلتون للعربية: نتوقع زيادة التدفقات الأجنبية بسوق السعودية العام المقبل

علياء ممدوح: عام 2022 سيحمل مؤشرات اقتصادية قوية في اقتصاد المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة بلتون المالية القابضة، علياء ممدوح، في مقابلة مع "العربية" أن "بلتون" تتوقع استمرار التدفقات النقدية الأجنبية في السعودية في عام 2022.

أشارت ممدوح إلى توقعات استمرار الزخم في السوق السعودية مع توالي الطروحات الأولية، وسط آفاق إيجابية لأداء الاقتصاد بدعم من الطروحات المتوقعة وارتفاع النفط.

وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية في المملكة على مختلف المستويات وسنرى عاما جديدا تكون فيه المؤشرات ذات أداء أقوى.

مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع فيروس كورونا فيروس كورونا مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع

اعتبرت أن نظرة "بلتون" المستقبلية للسوق الإماراتية واعدة خاصة دبي مع الطروحات المرتقبة، موضحة أن الأسواق الإماراتية لا تزال تُتداول عند مستويات منخفضة، مشيرة إلى ترقب عدد من الطروحات في الإمارات، بجانب استفادة الاقتصاد من تأثير إكسبو 2020 دبي وعودة السياحة، ونشاط المطارات، وغيرها من الأنشطة التابعة.

كما توقعت بلتون المالية، أن تمثل حالة التذبذب العالمية، مع ظهور متحورات جديدة لكوفيد-19، عقبات إضافية، والتي يمكن أن تحول دون الأثر الإيجابي لتحسن أداء الشركات المالي على أداء الأسهم.

وأكدت رؤية بلتون المالية أن المحفزات التي ستدعم مستويات السيولة في السوق تتمثل في إما طروحات جديدة أو تجدد شهية الاستثمار الأجنبي، مما سيفيد أسهما معينة مثل البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول والسويدي إلكتريك وإيسترن كومباني وإيديتا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
وفاة وفاة "سفير" إيران لدى الحوثي متأثراً بإصابته بكورونا
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
قبل أن تذهب
كورونا أوميكرون.. قيود على احتفالات أعياد رأس السنة
كورونا أوميكرون.. قيود على احتفالات أعياد رأس السنة
اكتشف المزيد