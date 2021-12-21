بلتون للعربية: نتوقع زيادة التدفقات الأجنبية بسوق السعودية العام المقبل

أكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة بلتون المالية القابضة، علياء ممدوح، في مقابلة مع "العربية" أن "بلتون" تتوقع استمرار التدفقات النقدية الأجنبية في السعودية في عام 2022.

أشارت ممدوح إلى توقعات استمرار الزخم في السوق السعودية مع توالي الطروحات الأولية، وسط آفاق إيجابية لأداء الاقتصاد بدعم من الطروحات المتوقعة وارتفاع النفط.

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وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية في المملكة على مختلف المستويات وسنرى عاما جديدا تكون فيه المؤشرات ذات أداء أقوى.

اعتبرت أن نظرة "بلتون" المستقبلية للسوق الإماراتية واعدة خاصة دبي مع الطروحات المرتقبة، موضحة أن الأسواق الإماراتية لا تزال تُتداول عند مستويات منخفضة، مشيرة إلى ترقب عدد من الطروحات في الإمارات، بجانب استفادة الاقتصاد من تأثير إكسبو 2020 دبي وعودة السياحة، ونشاط المطارات، وغيرها من الأنشطة التابعة.

كما توقعت بلتون المالية، أن تمثل حالة التذبذب العالمية، مع ظهور متحورات جديدة لكوفيد-19، عقبات إضافية، والتي يمكن أن تحول دون الأثر الإيجابي لتحسن أداء الشركات المالي على أداء الأسهم.

وأكدت رؤية بلتون المالية أن المحفزات التي ستدعم مستويات السيولة في السوق تتمثل في إما طروحات جديدة أو تجدد شهية الاستثمار الأجنبي، مما سيفيد أسهما معينة مثل البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول والسويدي إلكتريك وإيسترن كومباني وإيديتا.