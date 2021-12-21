رئيس اقتصادية السويس للعربية: استثمارات البتروكيماويات تتخطى 10 مليارات دولار

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، في مقابلة مع "العربية" أن حجم استثمارات قطاع البتروكيماويات في المنطقة متنوعة الفرص، قد تخطى 10 مليارات دولار، بما فيها العقد الذي وقع اليوم الثلاثاء لإنشاء مجمع "العالمية للميثانول" باستثمارات 2.6 مليار دولار.

وتوقع زكي لهذه المشاريع خلال ثلاث سنوات مقبلة وتحديدا مع بداية عام 2025 "أن يكون قد ابتدأ إنتاج كامل فيها" موضحا أن مشاريع التبروكيماويات تحمل 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب فرص عمل ستنشأ من المشاريع الأخرى، والمشاريع المرتبطة بها.

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وتحدث عن شمول استثمارات العقد الجديد، لكون إنتاجه سيكون مخصصا للتصدير، وبالتالي من المهم الترابط داخل ميناء العين السخنة الذي يعد ميناء متكاملا صناعيا وللنقل والتصدير.

ووصف زكي قطاع البتروكيماويات بأنه الأكثر تقدما بالنسبة للصناعات، ليكون الاهتمام به جنبا إلى جنب مع الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة التي سيتوفر لها استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات أخرى.

وكشف عن عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 14 قطاعا في منطقة السخنة وفي منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، ليكون لدينا صناعات رئيسية يجري توطينها وإيجاد الصناعات المغذية لها.

وأشار إلى توقيع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدا مع شركتي أبوقير للأسمدة، والعالمية للميثانول، لإنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته" بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

سينفذ المشروع على مرحلتين، تنتهي الأولى في 2025 بتكلفة استثمارية تبلغ 1.6 مليار دولار، والمرحلة الثانية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.

يأتي ذلك في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية لصناعات البتروكيماويات.

يُشار إلى أن مجمع "العالمية للميثانول" يوفر حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030.