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فيتش تعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى مستقرة بدعم ارتفاع سعر النفط

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اقتصاد عمان

فيتش تعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى مستقرة بدعم ارتفاع سعر النفط

توقعت انخفاض ​​الدين الحكومي إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021

دبي - العربية.نت

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عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من سلبية إلى مستقرة مع تحسن الميزانية العمومية للدولة بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.

وتوقعت الوكالة تقلص عجز الميزانية العمانية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 16.1% العام الماضي، مع نمو عائدات النفط والغاز بمقدار الثلث، وأن ينخفض ​​الدين الحكومي إلى 67 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وإلى64‭‭ ‬‬%، في عام 2022.

وفي سياق متصل، تتوقع السلطنة أن يصل عجز ميزانيتها إلى 5%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وسط خطة متوسطة الأجل أطلقتها العام الماضي لإصلاح ماليتها.

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