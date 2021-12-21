ترخيص 68 مصنعاً جديداً في السعودية باستثمارات 735 مليون ريال خلال نوفمبر

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن منح 68 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر نوفمبر الماضي، بحجم استثمارات نحو 735 مليون ريال.

وذكر تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة بلغ 1902 عامل.

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وأضاف المركز أن 64 مصنعاً بدأت الإنتاج خلال نوفمبر 2021، بعدد 5432 وظيفة للمصانع الجديدة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغ نحو 10.253 ألف مصنع، مقارنة بنحو 10.216 ألف مصنع بنهاية الشهر السابق، و9.63 ألف مصنع في نوفمبر عام 2020.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.